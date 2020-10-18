شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع العمل بمنظومة النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال النظافه وتنظيف شوارع المدينه في الفتره المسائيه. وكثفت الحملات الخاصه بالنظافه في كافة شوارع وميادين المدينه ليلا، كما تابعت أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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