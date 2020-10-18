شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة: الدولة حريصه على تشجيع السياحة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، إن استضافة منطقة أهرامات الجيزة للبطولة الدولية المفتوحة للإسكواش «للرجال والسيدات»، يعبر عن حرص الدولة لتشجيع منتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر.

وأشار محيي الدين إلى ان تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد رسالة للعالم على قدرة مصر على استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها في لعبة الإسكواش، لافتا إلى أن منطقة الاهرامات اصبح ملازمة لبطولة الاسكواش في السنوات القليلة الماضية حيث قدمت مشهدا هائلا للرياضة والرياضيين مما يسلط الضوء على مكانة مصر الرائدة في ساحة الاسكواش العالمية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة هي واحدة من أكبر ٨ بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.