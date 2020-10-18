شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و «مكرم» و «صبحي» في بطولة الإسكواش الدولية تحت سفح الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10الي 17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح منطقة أهرامات الجيزة، بمشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادة الوزارة بإستضافة الفاعليات الرياضية الكبري في المواقع الأثرية لأن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة وفي نفس الوقت وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، اليوم، لها طابع خاص لانها أولى الفاعلية الرياضية التي تتم في موقع أثري في مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد واستئناف مصر لحركة السياحة الشاطئية في أول يوليو الماضي وللسياحة الثقافية في أول سبتمبر الماضي.