شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنتهى من رفع المناهج الدراسية على المنصات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر قصر الزعفران.

وشهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

شهد اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراض لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا.

وفى السياق افتتح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي يرافقه، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، العام الجامعي الجديد 2020/2021 ، من داخل حرم جامعة عين شمس، حيث شهد مراسم تحية العلم وسط إجراءات احترازية مشددة.

هذا وقد ضمت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضاً فنياً مفتوحاً داخل الحرم الرئيسي للجامعة ، حيث أشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني الراقي للطلاب، ووجه بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتم فيها عرض لوحات الطلاب و إبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام.

بدوره أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة، حفاظاً على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي والتشديد على إرتداء الكمامات بالإضافة إلى استمرار ندوات وحملات التوعية ورفع درجة الاستعداد الدائم مع توفير المطهرات والمعقمات بشكل مستمر داخل الحرم.

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كما أشار إلى أن الجامعة انتهت من إعداد المناهج الدراسية ورفعها على المنصات التعليمية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة ستحرص خلال العام الجامعي الجديد على إتاحة فرصة أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ولكن وفق ضوابط تحقق سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، بحيث تسير خطتي التعليم الهجين والنشاط الهجين بالتوازي ودون أن تتأثر بأي ظروف صحية عالمية قد تستمر لمدى غير معلوم.

و أضاف أن الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة من خلال تقديم مكافآت مادية مجزية إلى جانب الدعم المعنوي و توفير كافة مستلزمات الانشطة الطلابية المختلفة ، مشيراً إلى أنه سيتم عرض لوحات الطلاب مذيلة بتوقيعهم بمختلف أرجاء الجامعة ، مع إهداء وزارة التعليم العالي مجموعة من لوحات الطلاب و أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم.

و أوضح أن إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم و الطلاب أعدت بنية تحتية جيدة تسمح بالتعلم الإلكتروني عن بعد مع توفير كافة الإمكانيات التكنولوجية اللازمة، لافتاً أن نسبة التعلم عن بعد بالنسبة للتعلم وجهاً لوجه سوف تتراوح من 20 إلى 50 % وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية.