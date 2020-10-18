شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشعبة العامة للأدوية: لن نعاني نقص فيتامين سي والزنك الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن مصر مرت من المرحلة الأولى من فيروس كورونا بأمان، ولم نشعر بنقص في الادوية، وهناك أدوية أساسية للعلاج، وأدوية أخرى لرفع المناعة مثل فيتامين سي والزنك، وكان هناك بعض النقص بسبب تهافت بعض المواطنين على شراءها، إلا أن وزيرة الصحة اجتمعت مع شركات الأدوية لتوفير أدوية المناعة من أجل الموجة الثانية من كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC: "فيتامين سي يمكن شراءه تحت مسمى أي شركة وهو بنفس الجودة، وفيتامين سي هناك أكثر من 30 نوع يتم إنتاجه في مصر لكن الأزمة أن بعض المواطنين يقومون بالدخول الصيدليات والسؤال عن أنواع بعينها، وهنا لابد أن نطمأن المواطنين بأنه لا يوجد هناك أي مشكلات ف توفير أدوية المناعة خلال الفترة القادمة".