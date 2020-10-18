شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، التحية لأعضاء المجلس المعينين من قبل الرئيس السيسي، قائلاً: "حصلوا على ثقة الرئيس وكان اختياراً موقفاً وننتظرهم صباح باكر لعرض بصمة الوجه واستخراج الكارنيهات".

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن جلسة مجلس الشيوخ اليوم ستكون مذاعة على التليفزيون المصري، موضحاً أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة 12 ضهراً بأكبر الأعضاء سناً ليتولى دور الرئيس ويؤدي الأعضاء القسم الدستورية.

وأكمل أمين عام مجلس الشيوخ، أنه بعدها يفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وكل عضو يرغب في الترشح يقف ويرفع يده، ويتم تشكيل لجنة حدها الأقصى 7 أعضاء وينادي على كل عضو بعدها لجنة الإشراف تتوجه إلى لجنة الدستور لتتولي عملية الفرز وبعدها ترسل الفرز لرئيس الجلسة ليعلن الفائز وبعدها يصعد على المنصة لكي يدير الجلسة.

وتنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، هذا وقد تم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومروراً بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولاً إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.

كما شهدت القاعة ترقيما لكافة المقاعد كما تم تخصيص 4 مقاعد بالصف الأول على يمين المنصة للوزراء، بالإضافة إلى مقعدين للوكيلين على يسار المنصة يحملان رقما 6،7، ولاستيعاب كامل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم (300) عضو، تم تزويد القاعة بمقاعد فردية عددها 61 مقعداً فضلا عن شاشات مختلفة داخل القاعة ليتابع من خلالها النواب الجلسة لاسيما وأنه تم تقسيمهم على 3 أدوار، حيث القاعة الأساسية التى يتواجد فيها رئيس المجلس، ثم الدور الثانى (الشرفات) والتى تقع يمين ويسار القاعة، وأخيراً الدور الثالث (الشرفة الأخيرة).