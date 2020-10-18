شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكى يستجوب عمالقة التكنولوجيا الأربعاء بعد منع نشر مقال ينتقد بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ دعت قادة فيس بوك وتويتر وجوجل للإدلاء بشهاداتهم يوم الأربعاء وسط غضب من الرقابة على المقالات التي تفضح فساد نجل المرشح الديمقراطى جو بايدن.

وأعلن رئيس اللجنة، السناتور روجر ويكر ، جمهورى من ميسوري ، أن جلسة الاستماع ستدرس ما إذا كان يجب توفير حماية المسئولية لعمالقة التكنولوجيا بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات أو ما إذا كان الدرع الفيدرالي "قد تجاوز فائدته في الوقت الحاضر فى العصر الرقمي. "

وقالت الشبكة إن الشهود المعلنون لجلسة الساعة العاشرة صباحًا يوم 28 أكتوبر هم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي ، والرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج ، وسوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة آلفابيت وجوجل.

وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي اتخذ فيه تويتر خطوات غير عادية لوقف مشاركة مقال نيويورك بوست حول رسائل البريد الإلكتروني من هانتر بايدن والتي يُزعم أنها تربط نائب الرئيس السابق بالتعامل التجاري لابنه في أوكرانيا. ذهب تويتر إلى حد إغلاق حساب الصحيفة وأوقف حملة ترامب عن التغريد حول مقال نيويورك بوست ، مدعيا أنه انتهك قواعد تويتر.

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منذ ذلك الحين ، تراجع تويتر وأعلن عن سياسات جديدة.

غرد دورسي يوم الجمعة: "كان الحظر المباشر لعناوين URL خاطئًا ، وقمنا بتحديث سياستنا وتطبيقنا لإصلاحه".

وقالت الشبكة إن منع نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعى تسبب في غضب الجمهوريين ، حيث دعا الرئيس ترامب وآخرون إلى إلغاء القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 الذي ينص على أنه "لا يجوز معاملة أي مزود أو مستخدم لخدمة كمبيوتر تفاعلية كناشر أو متحدث من أي معلومات يقدمها مزود محتوى معلومات آخر ".