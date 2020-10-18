شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة وصل لـ3.6 مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية.. وزير التعليم: نستعد لسيناريوهات كورونا.. والمنصات بديلة للكتب الخارجية "الصحة " تؤكد 93.2 % نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل الرى تحذر من أمطار غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية الثلاثاء والأربعاء وزير التعليم العالى يؤكد التعاقد مع منصات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور السكة الحديد تعلن الأوراق المطلوبة لاشتراكاتها بجميع الأنواع.. اعرف التفاصيل التعليم: لدينا خطة بديلة تعتمد على المنصات الإلكترونية حال وقف الدراسة وزير التعليم: توفير مركز إلكترونى لتلقى الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب التعليم تؤكد قوة إجراءات حماية الطلاب من كورونا "أحسن من اللى فى البيت" القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه المفتى يدين قتل مدرس فرنسى عرض صورا مسيئة للرسول: "عمل إرهابى ليس له مبرر" وزيرة الصحة تتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية رئيس جامعة القاهرة يحيل 3 طلاب وعاملين للتحقيق بسبب عدم ارتداء الكمامة وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة وصل لـ3.6 مليون أسرة بإجمالى 14.6 مليون فرد عطل بجرار قطار جديد.. والسكة الحديد تؤكد: لا تزال فى فترة الضمان 3 سنوات شاهد تطوير العشوائيات في الغردقة من مناطق غير آمنة إلى أماكن متكاملة وزير النقل يناقش مع "قطاع الأعمال والتجارة والصناعة " تطوير الأسطول البحرى كيف غير مشروع الطرق القومي شكل خريطة المحافظات في مصر؟ وزارة السياحة تنظم زيارة لوفد شباب الدارسين بالخارج لكنوز سقارة .. صور وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا بـ6 محافظات الجمعة المقبلة.. صور وزير التعليم العالى: لا تهاون فى إجراءات مواجهة كورونا والعقوبات قد تصل للفصل وزير الأوقاف يحيل إمام مسجد بالإسكندرية للتحقيق.. اعرف السبب لجنة مكافحة كورونا: وضعنا بروتوكول علاجى استباقى تحسبا لزيادة أعداد الإصابات وزير التعليم: 27 قيادة من الوزارة فى المحافظات لمتابعة العام الدراسى Advertisements وزير التعليم العالى: توفير باقات إنترنت خاصة للمنصات التعليمية خلال أيام وزير التعليم العالى: الجامعات كانت "مدينة أشباح".. ومستعدون لتحدي "كورونا" مايا مرسى: الرئيس السيسى أنصف المرأة المصرية وضاعف تمثيلها بمجلس الشيوخ متحدث التعليم العالى: أول أيام الدراسة شهد التزاما بالكمامة والتباعد الاجتماعى جامعة القاهرة تحتفل بأكبر منصة تعليمية ذكية فى العالم تضم 270 ألف طالب (فيديو) وزير التعليم: بداية العام الدراسي مبشرة.. لازم نطمئن المترو يواصل تقديم تذاكر مجانية بمحطات نجيب والدقى وساقية مكى.. صور وزير الأوقاف: ترشيد المياه مطلب شرعى فى حالتى الوفرة والندرة "الأزهر " تفتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم فى المرحلتين الأولى والثانية المجلس القومى للمرأة ينعى والدة الشهيد البطل أحمد منسى عبدالغفار والخشت يشهدان أول تجربة للمنصة التعليمية الذكية بجامعة القاهرة وزير التعليم العالى يشيد بجامعة القاهرة.. والخشت:تحولنا لجامعة ذكية من الجيل الثالث وزير التعليم العالى يوجه بالالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة فى الجامعات.. صور وزيرة الهجرة تنعى رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية:"فقدنا أحد الرموز الوطنية" التنمية المحلية تعلن تنفيذ 1592 مشروع بـ 9.6 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور مفتى الجمهورية ينعَى والدة الشهيد البطل أحمد منسى الآثار تتابع خطة تأهيل متحف إخناتون بالمنيا لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة التضامن تعلن استفادة 6 آلاف أسرة بالأسمرات من برامج التوعية بأضرار المخدرات وزيرة الهجرة ترافق طلاب مصريين بالخارج فى زيارة لمنطقة سقارة الأثرية.. صور التموين تضبط "مسمط" يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الرى تعلن الانتهاء من برنامج الصيانة الدورية لهويسى قناطر إسنا الجديدة الأوقاف توزع 700 نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير على الأئمة 7 نصائح من "الصحة" لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الدراسة .. انفوجراف وزيرة التضامن توجه فريق كبار بلا مأوى بإنقاذ مسن فى الإسكندرية الصحة تعلن تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الجديد بالإسماعيلية الرى تنظم ندوة فى البحيرة بعنوان "الماء أساس الحياة" لعرض فكر الرى الحديث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة وصل لـ3.6 مليون أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.