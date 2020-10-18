بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل شادي أبوزيد بقضية الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
قال المحامي مختار منير، محامي شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، إن محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإخلاء سبيل موكله بتدابير احترازية، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وأضاف "منير"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار إخلاء سبيل شادي أبو زيد صادر من ١٠ أكتوبر الماضي، وخرج مساء اليوم السبت، ووصل إلى منزله.
وأسندت النيابة للمتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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