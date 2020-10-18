أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" - الدفعة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل "المجموعة الثالثة"­ للتعاقد، على النحو التالي:

وظيفة مهندس مدني:

1.محمد عفيفي أحمد عبدالرازق

كفرالشيخ

2.عبدالخالق عبدالباسط الشوربجي

الغربية

3.هالة فؤاد عبدالحليم

الغربية

وظيفة محاسب:

1.طه صلاح أحمد السيد

المنيا

2.شروق عبدالرحيم عبدالرحيم فرج

الغربية

وظيفة محاسب

1. علياء محمد أحمد خلف

المنيا

وظيفة مهندس اتصالات:

1. إسراء محمود إبراهيم عبدالحليم

المنيا

2. إيمان عبدالحليم أحمد عبدالعال

الغربية

3.سارة محمود محمد العوس

الغربية

4.سلمي حمدي محمد أبو النجا

الغربية

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وظيفة إخصائي نظم ومعلومات:

1- حمادة إبراهيم محمد علي

الإسماعيلية

2.وسام عبدالفتاح منصور

الإسماعيلية

3.علياء عماد الدين محمد نصر

الغربية

4.يوسف عبدالحكيم سيف الدين

الغربية

وظيفة مهندس كهرباء:

صفاء محمد محمود فراج

الغربية

وظيفة فني ميكانيكا:

1.كريم محمد عبدالرحمن يوسف

القليوبية

وطالبت وزارة الأوقاف المذكورين استيفاء الأوراق التالية:

1 ـ أصل المؤهل الدراسي.

2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر) و(رقم قومي).

3 ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية/ الخدمة العامة للإناث- أو الإعفاء منها.

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية.

5 ـ عدد (4) صور شخصية.

6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين.

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين.

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

وطالبت وزارة الأوقاف بالحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف- شارع صبري أبو علم- باب اللوق - القاهرة - الدور الثاني، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشارت إلى أنه جارٍ مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).