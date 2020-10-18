شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»:خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.
وذكرت «الوزارة» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الان ، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.
فيما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,297
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تعافي
98,157
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وفيات
6,109
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