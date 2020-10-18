شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: باقات إنترنت مخصصة للمنصات التعليمية بأسعار مخفضة للطلاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارته تواصلت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية، ولا تستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة.

وقال الوزير، ردا على سؤال أسعار الباقات واستهلاك مقاطع فيديو الدروس التعليمية لها وعدم توافر إمكانيات لدى بعض الطلبة خلال لقاء له عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «أي حد في أي مكان مايقدرش يدخل المنصات الإلكترونية عبر الشبكات المتوافرة سيكون عبر تلك الباقات الجديدة من خلال بطاقة SIM كارد الخاصة به».

وأضاف وزير التعليم العالي أن التواصل مع وزارة الاتصالاتلتدشين هذه الباقات سيتم قريبًا وفي الملامح النهائية خلال أيام عبر اتفاقية بين الطرفين».

كما علق الوزير على آليات التقييم المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد للطلاب وفقًا لنظام التعليم «الهجين» جراء جائحة «كورونا»، وقال: «إذا كنا عدينا سنة عصيبة في ذروة الاصابات ومع ذلك اصرينا نعمل إمتحانات النقل والسنوات النهائية وسط معارضة شديدة من الطلاب وأسرهم وعدينا المرحلة وقدرنا نعمل فيها تقييم فعلي وحقيقي سواء عبر الابحاث في سنوات النقل أو امتحانات المراحل النهائية».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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