شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال: أردوغان اقنع أوباما بالإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية، إن أردوغان كان صديق مقرب للرئيس أوباما، وأقنعه بأن جيل الإخوان الجديد تغير تماما عن الجيل القديم، وأنهم سيكونون داعمين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان هناك تناغم في وجهات النظر بين أردوغان وأوباما.

وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية كانت اتخذت تيار الإسلام السياسي بديلاً للنظام الموجود في مصر، موضحاً أنه كان هناك تنسيق إقليمي بين قطر وواشنطن لوصول جماعة الإخوان إلى الحكم.

وأشار إلى أن كارت الإخوان حرق كبديل للحكم، بالإضافة إلى موقف القيادة السياسية المصرية الحالي، وأيضا موقف الشعب المصري في تعاملهم مع الإخوان وسوف يرفضون بشدة عودتهم مرة أخرى للحكم، لافتاً إلى أن إدارة بايدن سوف تستخدم هذا الملف من باب المنغصات السياسية مع مصر، وسوف تنظر إلى الإخوان كفصيل سياسي وليس كخيار يراهن عليه للعودة إلى الحكم مرة أخرى في مصر.