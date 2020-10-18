شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال: أردوغان اقنع أوباما بالإخوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية، إن أردوغان كان صديق مقرب للرئيس أوباما، وأقنعه بأن جيل الإخوان الجديد تغير تماما عن الجيل القديم، وأنهم سيكونون داعمين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان هناك تناغم في وجهات النظر بين أردوغان وأوباما.
وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية كانت اتخذت تيار الإسلام السياسي بديلاً للنظام الموجود في مصر، موضحاً أنه كان هناك تنسيق إقليمي بين قطر وواشنطن لوصول جماعة الإخوان إلى الحكم.
وأشار إلى أن كارت الإخوان حرق كبديل للحكم، بالإضافة إلى موقف القيادة السياسية المصرية الحالي، وأيضا موقف الشعب المصري في تعاملهم مع الإخوان وسوف يرفضون بشدة عودتهم مرة أخرى للحكم، لافتاً إلى أن إدارة بايدن سوف تستخدم هذا الملف من باب المنغصات السياسية مع مصر، وسوف تنظر إلى الإخوان كفصيل سياسي وليس كخيار يراهن عليه للعودة إلى الحكم مرة أخرى في مصر.
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