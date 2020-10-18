شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات الدورة الثالثة للأكاديميات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الدورة الرياضية الثالثة للأكاديميات الرياضية، والتى نظمتها المنشآت والأكاديميات الرياضية بالجامعة في خماسي كرة القدم، وذلك على ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم على مدار 3 أيام.

وهنأ رئيس الجامعة، الفرق الرياضية الفائزة، مقدماً خالص الشكر لجميع المشاركين في البطولة والقائمين علي تنظيمها بالشكل اللائق باسم الجامعة، مؤكداً على أهمية الأكاديميات الرياضية في إكتشاف المواهب الصاعدة، لأنها تمثل أساس البناء الرياضي لكرة القدم والمصنع الحقيقي لإنتاج اللاعبين بالأندية العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم البرعى، عميد كلية التربية الرياضية، أن الدورة شارك بها ٥٢ فريقاَ من الأكاديميات علي مستوي المحافظة، مضيفاً أنه تم تقسيمهم إلى ٣ مراحل حسب الفئة العمرية، بحيث تضمنت المرحلة الأولى ١٦ فريقا من مواليد ٢٠٠٣ حتي ٢٠٠٥، والمرحلة الثانية ٢٤ فريقا من عام ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨، والمرحلة الثالثة جرت بمشاركة ١٢ فريقا من مواليد ٢٠٠٩ وحتي ٢٠١٢م.

وذكر الدكتور أحمد عبدالله، المشرف العام علي المنشآت الرياضية بالجامعة، أن الدورة تقام في نسختها الثالثة بمناسبة إحتفالات ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن المنافسات في المجموعة الأولى أسفرت عن فوز فريق أكاديمية المقاولون العرب بالمركز الأول، وفريق سبورت أكاديمي بالمركز الثاني، لافتا إلى أن نتائج مباريات المرحلة الثانية انتهت بحصول فريق "سبورت أكاديمي" على المركز الأول، وأكاديمية "ولاد البلد" علي المركز الثاني، أما مباريات المرحلة الثالثة فقد فاز فيها بالمركز الأول فريق أكاديمية "بيراميدز"، أما المركز الثاني كان من نصيب فريق أكاديمية "سموحة".