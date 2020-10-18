شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تشارك في اجتماع الهيئة الوطنية لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد السبت، بمقر وزارة الخارجية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

وأثنت مرسي على مبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيدة بالمنهج العلمى الذي تتبعه ويحدد نقاط القوة والفرص كذلك التحديات المعنية بقضايا حقوقية عديدة بالاضافة إلى النتائج المستهدف تحقيقها، كما ثمنت النهج التشاورى الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد، لافتة إلى ان دور المجلس يتمثل في ابداء الرأى فيما يتعلق بمحور حقوق المرأة والتأكيد على ما تنص عليه المادة ١١ من الدستور المصرى، والحقوق التي كفلها لها الدستور دون أي تمييز سواء كانت حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وصولًا لمواقع اتخاذ القرار، بالاضافة إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.

يذكر أن تشكيل الهيئة الاستشارية يضم خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى في مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تمثل إحدى التكليفات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.