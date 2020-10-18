شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: سفنكس الجديدة ووادي النطرون وغرب المنيا أصبحوا قبلة المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في طرح مشروع المليون ونصف فدان ثاقبة من أجل استصلاح الظهير الصحراوي، مستدلًا على ذلك بالزيادة الهائلة التي حدثت في المساحات المستصلحة والنمو المستمر في قيمة الأراضي نتيجة تعاون الدولة مع شركة الريف المصري التي قامت بتوفير الإمكانيات والخدمات مما ساعدت على تطوير وإنجاز المشروع.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن اهتمام الدولة بضم مساحات جديدة لمدينة سفنكس الجديدة، لفت انظار جميع فئات المستثمرين الكبار والصغار الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات التي تدفقت على المدينة.

وأشار رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إلى أن حجم الاعمال والخدمات التي تم تنفيذها والمساحات التي تم استصلاحها في كلا من وادى النطرون وغرب غرب المنيا لم يسبق لها مثيل مما جعل المشروع اصبح قبلة المستثمرين.