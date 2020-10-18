شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كورونا: 28% من المصابين بالفيروس لم يعانوا من ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مرحلة اللقاحات والدراسات البحثية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد ستنتهي في نهاية عام 2020، مشيراً إلى أنه في بداية عام 2021 سيكون بداية إنتاج اللقاح والعلاج.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس كورونا منذ اكتشافه يصيب الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والكلي، قائلا: "منذ بداية الجائحة هناك 17 عرضا مختلفا لفيروس كورونا المستجد وهناك أعراض تضيع وسط الأعراض الشديدة".

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وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك 28% من المصابين بفيروس كورونا لم يعانوا من ارتفاع درجات الحرارة فترة تواجدهم داخل المستشفيات، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة حتى لا تحدث موجة ثانية للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

وأوضح الوزارة فى بيانها اليومى أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.