شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد تصريحات أسامة هيكل غير الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا طارق سعدة نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة الى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الاعلام المصري، مضيفا أن هيكل ينشر اخبار واحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الاعلام المصري وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من٣٥ سنه لايشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من ٦٠: ٦٥ في المائه من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الاحصائيات في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة ان الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخبار.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له ، أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى ٥٧.٦٪؜ في الريف ، وفِي الحضر ٥١.٢٪؜ بالاضافة الى ٢٦.٥٪؜ يلجأون الى الفضائيات ،و٨.٦٪؜ يلجأون للآسر والاصدقاء ٧٪؜ من الأسر تلجأ الى الانترنت ٢.٥٪؜ الى العمل

وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية،فماذا يفعل هيكل !؟.

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وذكر طارق سعدة نقيب الاعلاميين : " مايفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا انه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة ولايركز في اختصاصاته و في وضع سياسات اعلامية لابراز إنجازات الدولة".