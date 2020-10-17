شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأخيرات القطارات غدًا.. الإسكندرية في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة السكة الحديد موقف تأخيرات القطارات، غدا الاحد، والتي بلغت 3 ساعات و40 دقيقة موزعة على 5 خطوط. ويعد خط «الإسكندرية/ القاهرة» أكثر الخطوط تأخيرا. وجاء متوسط التأخيرات على النحو التالي: أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة ثانياً: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة Advertisements رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة: خط خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.. الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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