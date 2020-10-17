شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل لإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، في ورشة عمل بمحافظة الأقصر لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من نواب المحافظين.

وتوجه محافظ سوهاج، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن حجم الإستثمارات التي تم ضخها بمحافظة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يعد أمر غير مسبوق، مشيدا بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة، وأن شعب سوهاج يقدر تماما إهتمام القيادة السياسية ودعم الحكومة، وما يقدم من مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتحقيق تطلعات أبنائها.

وقد تم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والإستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى ٣٧٥ تجمع ريفي في ١٤ محافظة، وأعقبها حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقري حياة كريمة في ٦ محافظات، حيث أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة انتهى من تنفيذ حوالي 490 مشروع من إجمالي 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الأولى، وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الإستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.

وقد شارك في الورشة أيضاً كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركات المياه، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.

Advertisements