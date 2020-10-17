شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز: مهمتى في مجلس الشيوخ هي دعم الفن الجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها سوف تبذل كل قوتها وجهدها من أجل دعم الدولة المصرية تحت قبة مجلس الشيوخ، ودعم الفن الجيد.

وتابعت: «سوف أصدر جهدي وقوتي كلها في دعم الدولة للفن الجيد.. لأن في السنين الأخيرة الفن تراجع».

وأضافت سميرة عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها ستعمل على توجيه الفن لإلقاء الضوء على مصر الحقيقية.

وقالت: «أهتم بأن يلقي الفن الضوء على مصر الحقيقية وأبطال مصر وسلوك المصريين التي يعمل البعض على تشويهها.. ولدى تصور بذلك، ولا مانع من أن أشارك في أي موضوع آخر يخص المجتمع خلاف الفن».