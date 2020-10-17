شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز: مهمتى في مجلس الشيوخ هي دعم الفن الجيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها سوف تبذل كل قوتها وجهدها من أجل دعم الدولة المصرية تحت قبة مجلس الشيوخ، ودعم الفن الجيد.
وتابعت: «سوف أصدر جهدي وقوتي كلها في دعم الدولة للفن الجيد.. لأن في السنين الأخيرة الفن تراجع».
وأضافت سميرة عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها ستعمل على توجيه الفن لإلقاء الضوء على مصر الحقيقية.
وقالت: «أهتم بأن يلقي الفن الضوء على مصر الحقيقية وأبطال مصر وسلوك المصريين التي يعمل البعض على تشويهها.. ولدى تصور بذلك، ولا مانع من أن أشارك في أي موضوع آخر يخص المجتمع خلاف الفن».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة عبدالعزيز: مهمتى في مجلس الشيوخ هي دعم الفن الجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.