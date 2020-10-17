شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يطرح مبادرة «تعليم أولادنا مسؤوليتنا» لدعم القرى الأكثر فقراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، في مقدمة برنامج واحد من الناس، على شاشة الحياة، عن مبادرة بعنوان «تعليم أولادنا مسئوليتنا» بالتعاون مع المؤسسة العربية الإفريقية، والدكتورة أمل عبدالرحمن .

وأضاف الليثى أن البداية كانت في مركز أطفيح بالجيزة، اللى تم توزيع فيها مستلزمات المدارس، وشنط للأسر الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أنهم مستمرين في دعم القرى الأكثر فقراً، في العديد من المحافظات، بمستلزمات الدراسة .