شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: لا تهاون مع غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على جميع الطلاب ومنتسبي الجامعة بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المعلنة للوقاية من فيروس «كورونا»، والخاصة بارتداء الكمامات والمحافظة على وجود مسافة آمنة بين الطلاب، والتأكد من قياس درجة الحرارة قبل دخول البوابات الرئيسية للجامعة، مؤكدا أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بهذة الإجراءات.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد رئيس الجامعة سير العملية التعليمية داخل كليات الحرمين الجديد والقديم، لمتابعة إنتظام سير الدراسة منذ يومها الأول، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأمناء الكليات.

وقدم رئيس الجامعة- خلال الجولة- التهنئة لجميع الطلاب والهيئة التدريسية والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتابع إعتماد الجداول الدراسية وبدء المحاضرات فعلياً، مؤكدا على أهمية القيام بأعمال النظافة والتعقيم والتطهير للطرقات وقاعات الدروس وأسطح المباني منذ اليوم الأول لعودة الطلاب، وبصفة مستمرة طوال اليوم.

وقال عزيز، أنه تم تطبيق منظومة التعليم الهجين بدءًا من الفصل الدراسى الأول لهذا العام، من خلال دمج منظومة التعليم التقليدي داخل القاعات الدراسية مع التعلم عن بعد «أون لاين» من خلال التعليم الهجين، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد الإجتماعي.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، للطلاب أن جميع مكاتب المسئولين بالجامعة مفتوحة أمام الجميع دون تفرقة أوتميز لتلقي أي مشكلات تخص الطالب سواء من الناحية التعليمية أوتتعلق بحياة الطالب الشخصية، مناشداً الطلاب ببذل الجهد المطلوب لتحصيل أعلى الدرجات العلمية، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والإستفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل للطلاب الغير القادرين مادياً، ومراكز التدريب على البرامج المختلفة، والإدارة الطبية وما تقدمه من خدمات علاجية متوسطة وكبيرة تصل لحد إجراء العمليات الجراحية الكبرى بالمجان.

وقد شملت جولة رئيس الجامعة التفقدية كليات التربية، والهندسة، والتمريض، والصيدلة، والطب البشري، والتربية النوعية، وعقد عدة إجتماعات مصغرة ببعض الكليات للوقوف على الاحتياجات الملحة للمساعدة في إنتظام سير العمل بها.

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