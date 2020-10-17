شكرا لقرائتكم خبر عن چول روزنبرج: نصلي لسلامة أبرز قيادي إنجيلي في العالم العربي وعائلته ولمصر كلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب چول روزنبرج، الكاتب والمفكر الإنجيلي الأمريكي الشهير، في موقعة على الإنترنت، «إن القيادي الإنجيلي الأكثر شهرة في العالم العربي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أصيب بفيروس كورونا، إلى جانب عائلته بأكملها، ونرجو الصلاة من أجل الدكتور القس أندريه زكي، وعائلته للشفاء التام من الفيروس، وأن يستخدمه الرب لخدمة شعبه بشكل أكثر إثمارًا».

كما قال روزنبرج «يرجى الصلاة أيضًا من أجل مسيحيي مصر -ما يقدر بنحو 17 مليون شخص- ولكل المصريين الذين يواجهون العديد من التحديات الخطيرة هذا العام بسبب فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على الوظائف والأجور».

وأشار روزنبرج في كلمته إلى «أن د. زكي هو رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، وهي من أهم المؤسسات المسيحية التي تخدم الإنسان في أكبر دولة عربية في العالم، ويقدر تعداد الإنجيليين في مصر بنحو 2 مليون إنجيلي، مما يجعلها أكبر جماعة مسيحية إنجيلية من نوعها في العالم العربي».

وكشف روزنبرج في موقعه عن حوار خاص مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي طلب منه الصلاة من أجل أن يحمي الرب مصر من كوفيد -19 وكل آثاره وسلامة الوطن وأن يمنح قوة لكل من يتولون القيادة ومسؤولية شؤون البلاد.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد استقبل جول روزنبرج، كرئيس الوفد الأمريكي الإنجيلي، في مصر خلال ٢٠١٧ بناءً على دعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما ترأس جول روزنبرج وفدًا يضم 16 عضوًا يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية في يناير ٢٠١٩ للمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموفدين عن رؤساء وملوك بعض الدول العربية.

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