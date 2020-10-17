شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مصرية تمحو أميتها في سن الـ«73» لتلاوة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي عمرو الليثى، خلال برنامجه واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، قصة سيدة مصرية تدعى نجاة، استطاعت بعد وفاة زوجها، أن تعمل بكل طاقتها لتوفر احتياجات أسرتها، وكان من أهم أولويتها، أنها قررت تمحى أميتها، لتتعلم قراءة القرآن الكريم، وهي في عمر الـ 73 عاما.

وأضاف الليثي: "كانت تمسك القرآن الكريم، لكنها كان لديها احساس بالعجز، لأنها لا تعرف قراءة القرءان، لظروف منعتها من التعلم على مدار حياتها، إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه أن تتحدى نفسها وعمرها، بمساعدة ابنتها الصغيرة، التى هي من ذوي الهمم، والتحقت بأحد فصول محو الأمية، ونجحت في أن تفعل المستحيل، وتغلبت على الأمية وضربت أروع الأمثال .

يذاع برنامج واحد من الناس على قناة الحياة الجمعة والسبت في العاشرة مساءا.