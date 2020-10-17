شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة تبدأ بـ«كمامة وتباعد» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ«الكمامة وزجاجات الكحول والتباعد الاجتماعى» استقبلت، أمس، المدارس والجامعات الطلاب فى اليوم الأول من العام الدراسى، 2020- 2021، ووسط حضور كبير من الطلاب طبقت إدارات المدارس والجامعات إجراءات احترازية مشددة فى إطار مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، وخصصت فرقًا لتنظيم الدخول ومنع تكدس الطلاب وتنظيم وقوفهم بطابور الصباح.

وارتدى الطلاب الكمامات وواقى الوجه، وكذلك المعلمون والعاملون بالمدارس، فيما خصصت مدارس الجمهورية الحصة الأولى للحديث عن انتصار حرب أكتوبر المجيدة، فضلًا عن تقديم فقرة بالإذاعة المدرسية للإرشادات الصحية الخاصة بالحماية من كورونا، فيما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم إطلاق منصة إلكترونية جديدة باسم «منصة التعليم المصرى»، وقال فى فيديو بثه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ستكون موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور».

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكترونى موحد لـ20 مليون طالب، للدخول على كل المنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، وقال إن الوزارة ستمنح برامج Microsoft office مجانًا ليتعلم جميع الطلاب كيفية استخدام هذه الأدوات والاستفادة منها فى الدراسة وسوق العمل، وأكد أن هذه المنصة ستساعد الطالب فى الوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية وجدول الحصص والمكتبة الإلكترونية، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة الكتب الإلكترونية، والإرشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، لافتًا إلى تخصيص أرقام غرفة العمليات والشكاوى والواتساب لاستقبال كافة شكاوى العام الدراسى الجديد والعمل على حلها فورًا.

فى سياق متصل، شهدت الجامعات حضورًا مكثفًا من الطلاب والتزامًا بالإجراءات الاحترازية. وفى القليوبية، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الدراسة انطلقت بـ16 كلية بالجامعة، منها كلية العلاج الطبيعى التى تدخل الخدمة لأول مرة بالجامعة، ومنها أيضا شعبة بنات بكلية التربية الرياضية، التى تم إنشاؤها مؤخرا.