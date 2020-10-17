شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع حادث سيارة، بمحور الضبعة الإقليمي، دخل على أثره عدة مصابين إلى مستشفي العلمين المركزى، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بعد كارتة، أ محور الطريق الإقليمي، ب حوالى ٣٥ كيلو، والمسمى بمحور الضبعة اتجاه القاهرة
وأسفر الحادث عن اصابة 6 أشخاص باصابات مختلفة، وهم اُسامة جلال الدين محمد ٤٣ عاما، من القاهرة مصاب باشتباه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجلال الدين محمد عبدالعزيز ٧٢ عاما، من القاهرة، اصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما اصيبت مني محمد سعيد ٦٨ عاما من القاهرة، وعمر طارق الخطيب ١٢ عاما من القاهرة، بالاضافة لإصابة الطفل حمزة عبدالعزيز جلال ١١ عاما، من القاهرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطفلة أمنية عبدالعزيز جلال ٩سنوات، من القاهرة بنفس الحادث .
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