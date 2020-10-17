شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء شريف: أميل للأغاني الدرامية لإظهار موهبتي في الغناء للجمهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المطربة شيماء شريف، إنها قامت بالغناء منذ طفولتها، ولكنها عانت كثيرًا بسبب عدم معرفتها أي أحد في الوسط، لافتة إلى أنها درست الموسيقى بشكل حر، بعد إنهاء دراستها في إدارة الأعمال.
وتابعت «شريف»، خلال حوارها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أول أغنية غنتها هي «واحدة بواحدة» وكان عمرها في هذا الوقت 13 عامًا، وبعد ذلك قامت بإعداد الكثير من الأغاني، وأكثر أغنية تحبها لنفسها هي «كان ليه».
ولفتت إلى أنها تميل إلى الأغاني الدرامية لكي تظهر موهبتها في الغناء للجمهور، معقبة: «أنا عملت الأغاني الخفيفة وأنا صغيرة، ودلوقتي عايزة الناس تعرفني».
وأشارت إلى أن الأستاذ الكبير حلمي بكر لحّن لها أكثر من أغنية.
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