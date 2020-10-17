شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: الاجتماع المزعوم للهيئة العليا لـ«الوفد» باطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن بطلان الاجتماع المزعوم بأنه يخص الهيئة العليا للحزب، وبالتالي بُطلان أي قرارات أو إجراءات صدرت عنه.

وقال أبوشقة إنه لم تتم دعوة الهيئة العليا للوفد للانعقاد بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في لائحة الحزب، ومن ثم فإن هذا الاجتماع منعدم، وينعدم بناءً عليه أي إجراءات صدرت.