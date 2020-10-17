شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: قناة الجزيرة تحولت للترويج لأفكار الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل التي ورد بها اسم مصر في رسائل هيلاري كيلنتون 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتًا إلى أن الإعلام الإخواني إعلام فاشل ذو طابع تنظيمي.

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، لافتاً إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أي ثورة في مصر أو أي مكان آخر.

وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسي هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا.