نقيب الصحفيين: قناة الجزيرة تحولت للترويج لأفكار الإخوان

شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: قناة الجزيرة تحولت للترويج لأفكار الإخوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل التي ورد بها اسم مصر في رسائل هيلاري كيلنتون 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتًا إلى أن الإعلام الإخواني إعلام فاشل ذو طابع تنظيمي.
وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، لافتاً إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أي ثورة في مصر أو أي مكان آخر.
وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسي هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا.
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