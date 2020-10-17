شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن منطقة الحمرايا ببني سويف غدًا الأحد لإجراء صيانة دورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء، بمحافظة بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا، حتى الساعة 1 ظهرا، غداً الأحد، 18 أكتوبر الجاري، عن منطقة الحمرايا، مركز بني سويف شرق النيل، وذلك لإجراء عمل الصيانة الدورية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار، نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء، خلال فترة انقطاع التيار.