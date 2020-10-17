شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب تحت عجلات القطار بمدينة الحمّام بمطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح.
كانت إسعاف مطروح وصل إليها بلاغ يفيد بوقوع حادث قطار قرب مدينة الحمام، شرق محافظة مطروح، أسفر عن وجود مصاب بإصابات بالغة.
وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف الأقرب للحادث من نقطة إسعاف مركز الحمام إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحمام المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة.
تم نقل المتوفى، وهو مؤمن محمد عبدالرحيم عبدالرحيم، 28 سنة، من الدخيلة بالإسكندرية، إلى ثلاجة المستشفى، لتبقى الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لكتابة تصريح بدفنها بعد أن يقوم مفتش الصحة بتوقيع الكشف عليها، وكتابة تقريره عن ملابسات وأسباب الوفاة.
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