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مبادرة "نقدر" تطلق حفلها الأول لدعم صناع التحدى بنادى 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أولى فاعليات مبادرة "نقدر" لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة والمساهمة فى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقات الحركية وتوفير التأهيل النفسى لهم لمجابهة الحياة، وذلك في حفل كبير أقيم بنادي 6 أكتوبر الرياضى.

 

وحضر الحفل الذى قدمه الإعلامي طارق علام مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة يتقدمهم نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات ورجال الأعمال والفنانين والإعلاميين وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر وعدد كبير من صناع التحدي وأسرهم.

 

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وقال عمر حجازي السباح المصري العالمي وصاحب فكرة المبادرة إن الهدف من المبادرة، دعم الصحة النفسية لصناع التحدى وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير التأهيل النفسي لهم ومساعدتهم فى مواجهة مصاعب الحياة إضافة إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقات الحركية.

 

وأكد حجازى أن والمغامرة كانت أول من أخرجه من ألمه النفسي عندما أصيب ببتر ساقه ولذلك سعى لدعم زملائه من صناع التحدي بنفس الطريقة مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت خلال حفلها الأول في مساعدة مجموعة من الحالات التي تحتاج لأجهزة تعويضية وأنها متواصلة ومستمرة في دعم صناع التحدي بمشاركة بعض رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

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