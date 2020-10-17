شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكتب العالمى لدراسات المناعة بواشنطن: إنتاج لقاح أمريكى ضد كورونا خلال 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن مناعة القطيع في الماضي لم تنجح ولا مرة في العالم، مشيرا إلى أنه لا حل إلا من خلال انتظار اللقاح الخاص بفيروس كورونا ومن قبله الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأضاف مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة DMC: "اللقاح الروسي لم يكملوا مراحله كاملة، وعلى الرغم من ذلك قاموا بإعطائه للناس وكأن الاختبارات التي تمت عليه كافية لاعتماده وهذا الكلام غير صحيح، ولازم نقول إن أى لقاح في الوقت الماضي كان يستغرق 10 سنوات وأكثر، والآن يتم تكثيف عدد من يتم تجربة اللقاح عليهم".

وقال: "سيتم إنتاج لقاح أمريكي لفيروس كورونا خلال 4 أسابيع، وهناك شركات تمثل أسماء كبيرة في سوق الدواء العالمي من بينهم فيزر وجونسون آند جونسون يعملون على إنتاج اللقاح الجديد".