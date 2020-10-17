شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الجامعات كانت "مدينة أشباح".. ومستعدون لتحدي "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في تعليقه على انطلاق العام الجامعي الجديد، :"منذ أول 15 مارس العام الجارى، ومع تعليق الدراسة، كنت أرى الجامعات المصرية قريبة إلى مدينة أشباح.. حياة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تدور حول عودة الحياة الجامعية، وتواجد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في أماكنهم.. وهذا اليوم أرى عودة للحياة الطبيعية". وفيما يتعلق بالتعليم الهجين، قال خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة قدمت استثمارات ضخمة في هذا المجال من خلال مشروع تكلفته وصلت لـ 5.7 مليار جنيه مصر، وهذا المشروع كان قبل انتشار فيروس كورونا، الذى أدى بد ظهوره لتسريع إنجاز المشروع. Advertisements وأوضح أن هناك احتياج أكبر في تطبيق التعليم الهجين، واستغلال "منحة كورونا" لتكون في صالح الجامعات المصرية، مستطردًا :"بدأنا التحول للجامعات الذكية قبل كورونا بعام ونصف، وقد نحتاج لدعم إضافى لجامعات الأقاليم للبنية التحتية المعلوماتية، ولكن سنقبل التحدى مثل باقى جامعات العالم، وسنحقق نجاح كبير".

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