شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يواصل تقديم تذاكر مجانية بمحطات نجيب والدقى وساقية مكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مفاجئاتها لجمهور الركاب حيث قامت للمرة الثانية خلال أسبوع بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عبارة عن محافظ نقدية مجانية عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثانى ( محمد نجيب _ الدقى _ ساقية مكى )

يذكر أن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة قد أعطوا توجيهات بأستمرار تواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة وذلك لأختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم إختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهاً كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر .

Advertisements

وأهدت الشركة اليوم عدد من الكروت الذكية ( محفظة التذاكر ) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب ، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند إستقلالهم مترو الأنفاق .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً .