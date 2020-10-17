شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: ارتداء الكمامة إجبارى داخل المحاضرات واليوم الدراسى ينتهى 6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: "إن الإجراء العام والقاعدة العامة أنه لن يسمح دخول الجامعات بدون الكمامة، وكذلك لن يسمح بالتزاحم والتجمعات فى الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى ضرورة التطهير الدائم والمستمر"، مشيرا إلى أن اليوم الدراسى فى الأعوام الماضية كان يبدأ فى الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا فى أغلب الكليات، ولكنه فى هذا العام سينتهى اليوم الدراسى فى الساعة السادسة مساء، مؤكدا أنه تم اكتساب خبرات فى التعامل مع كورونا والفيروس لم يصبح غامضا بشكل كبير .

وتابع عبد الغفار، خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا داخل قاعات المحاضرات سواء للطلبة أو المحاضرين، ولكن ارتداءها ليس إجباريا فى الأماكن المفتوحة .

وواصل عبد الغفار أنه لن يكون هناك تجمعات لتناول الأطعمة داخل الكافتيريات ولكنه سيتم تسليم الوجبات وتناولها فى الأماكن المفتوحة، مشيرا إلى أنه لن يزيد عدد الطلبة فى المحاضرة عن خمسين طالب، وأن نسبة الحضور فى الكليات النظرية ستكون قليلة، وسيكون نسبة الحضور فى الإطار العام من 60 إلى 70% فى الكليات العملية، ومن 40 إلى 50% فى الكليات النظرية، ولكنه إذا وجد عدد أكثر فى كلية معينة من الممكن أن تقل هذه النسبة.