شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: لا تهاون فى إجراءات مواجهة كورونا والعقوبات قد تصل للفصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء الطلاب أو العاملين أو طلاب أو أعضاء هيئة التدريس وهناك لجان للمراقبة، وهناك تدريج للعقوبات تصل لحد الفصل لمدة معينة، لغير الملتزمين بالاحتياطات داخل الحرام الجامعى.
وقال خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن كل جامعة لها الحق في وضع جدول الحضور للطلاب.
وعن التعليم "أون لاين"، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة جاهزة بمنصات إلكترونية، ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال، والجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية الكبرى.
وأضاف وزير التعليم العالى: "مصممون من خلال رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لقبول التحدي، وهنعدى هذا العام على خير".
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