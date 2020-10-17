نشرة الحوادث المسائية.. حبس المتهمين بقتل "فتاة المعادي" و حريق في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

الحماية المدنية تخمد حريقا بمصنع أقمشة في البدرشين

مع غروب الشمس وانسدالها خلف الغيوم إيذانا بانتهاء ساعات النهار ودخول الليل، حرص رجال الحماية المدنية بالجيزة على أخذ قسط من الراحة لكن صوت جهاز اللاسلكي كان له رأي مغاير.

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"الفتوى والتشريع": عدم جواز إبداء الرأي في عزل رئيس الزمالك لعرضه على القضاء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لا يزال معروضا على القضاء.

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في أسبوع.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تحصيل 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

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"حشيش وأفيون".. الداخلية تضبط مخدرات بالإسكندرية والسويس بقيمة 720 ألف جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتي (الإسكندرية، السويس)، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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لعدم الالتزام بالكمامات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1117 سائق نقل جماعي

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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

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فتاة تسرق مشغولات ذهبية من مسكن والدتها في النزهة

ابتكرت فتاة حيلة خبيثة لتوفير نفقات زواجها عبر سرقة مشغولات ذهبية من مسكن والدتها بالنزهة، وأمكن ضبط المتهمة وحبيبها، وجاري العرض على النيابة العامة.

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ماذا قال المتهمون في واقعة "فتاة المعادي"؟

أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا؛ لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال كونهما يحملان سلاحين ناري وأبيض، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.

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مؤتمر "مكافحة الجريمة" يعتمد مقترح النيابة العامة للتعاون في استرداد الآثار المهربة

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القرار المقترح من "النيابة العامة المصرية" لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها.

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المرحلة الأولى.. غدًا بدء فترة الصمت الانتخابي لمرشحي البرلمان

يبدأ الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردي والقائمة، غدا الأحد.

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