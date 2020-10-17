منها ضبطيات لمئات أسلحة.. تعرف على جهود الداخلية في أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (355) متهمًا، وبحوزتهم (15 قطعة سلاح ناري – 26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض)، و25 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3495 حكم قضائي متنوع، وضبط 376 قضية متنوعة أخرى.

أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط 25 عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة– دمياط– الشرقية- كفرالشيخ- المنيا- أسيوط- أسوان)، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1076 قطعة سلاح ناري، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.