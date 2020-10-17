نائب بـ"الشيوخ" يثمن تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير مرافق المناطق الصناعية بنجع حمادي وقفط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، مشيدًا بالقضايا المهمة التي ناقشها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع المستثمرين بالمحافظة؛ لمتابعة كل المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، إن المحافظ حريص على الاستماع إلى آراء عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع حول الشكاوى المتعلقة بمشروعاتهم الاستثمارية والحلول المقترحة لها.

وثمَّن رسلان، في بيان له اليوم السبت، تأكيد اللواء أشرف الداودي أن ملف الإستثمار يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، وأن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري يكون جاذبًا للمستثمرين؛ لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري وتخصيص 3 مليارات جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لتطوير وتوصيل المرافق للمنطقتين الصناعتين بهو في منطقتي نجع حمادي وقفط لخدمة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة والتي ستشمل "توصيل الغاز الطبيعي ومياه الشرب النقية والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء".

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وأعلن النائب طارق رسلان تأييده تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا؛ بهدف تيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصنع أو الشركة التي يطمح المستثمر في إقامتها دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر إلى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات، معربًا عن ثقته التامة في قدرة محافظ قنا على التدخل السريع لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين على مستوى المحافظة؛ خصوصًا داخل المنطقة الصناعية بهو بنجع حمادي وقفط.

وطالب النائب طارق رسلان بإعطاء أولوية لشباب المستثمرين ومواجهة المشكلات التي تعترض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الاهتمام بشباب المستثمرين يعمل على خلق الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لشباب محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها.

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