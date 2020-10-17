أحمد شاكر بعد اختباره لـ"الاختيار 2": شرف لأي فنان محب لوطنه يفخر بتضحيات أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن اختياره للمشاركة في مسلسل الإختيار2 شرف كبير، لافتا إلى أن هذا تلك المشاركة بمثابة تشريف يفخر به أي فنان محب لوطنه يؤمن بالبطولالت والتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن.

وأضاف "شاكر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN" إلى أن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار "الاختيار 2" يبرز البطولات والتضحيات التي قدمها الأبطال دفاعا عن الوطن، مشيرا إلى أن فكرة العمل مختلفة عن فكرة أي عمل دراني أخر، لأنه يوثق تاريخ وتضحيات الأبطال من أبناء الوطن في تصديهم للإرهاب، فهو توثيق للتاريخ المعاصر.

وأشار إلى أنه يجهز لفيلم جديد خلال تلك الفترة، تدور فكرته عن الحرب العالمية الثانية التي وقع جانب منها على أرض مصر، لافتا إلى أنه هذا العمل انتاج مصر خالص.

وأوضح أن الفيلم الجديد اسمه "الغربان" ويشاركه في بطولته الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، والفنان شريف منير، والفنانة روبي، لافتا إلى أن هذا العمل مختلف تماما عن الشكل النمطي للأفلام الوثائقية.​