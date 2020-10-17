رئيس حزب الوفد يرد على اجتماع الهيئة العليا: "باطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بطلان اجتماع الهيئة العليا للحزب، الذي عقد اليوم، ووصفه بـ"المزعوم".

وقال في بيان له، اليوم السبت، إن أي قرارات ناتجة عن الاجتماع باطلة وكذلك أي إجراءات صدرت عن الاجتماع، معللًا بأنه لم يتم دعوة الهيئة العليا للوفد للانعقاد بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في لائحة الحزب، ومن ثم فإن هذا الاجتماع منعدم، وينعدم بناءً عليه أية إجراءات صدرت، حسبما قال في البيان.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماع اليوم اختيار النائب الدكتور محمد عبده، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائمًا بأعمال رئيس الحزب حتى يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنه خماسية تكون مهمتها تحديد الإجراءات الخاصة، بانتخاب رئيس للحزب وإعادة الكشوف بأسماء الهيئة الوفدية وتوجيه دعوة بالحضور.

وطالب المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإعادة انتخاب وتشكيل المكتب التنفيذي واختيار سكرتير عام موالٍ للوفديين، مضيفًا أنه بالرغم من تواجد سكرتير عام الوفد فؤاد بدراوي بمقر الحزب، وإخطاره من قبل معظم أعضاء الهيئه العليا بالحضور، فإنه امتنع عن حضور الاجتماع.

كما طالب عبدالله شباب حزب الوفد بتشكيل لجنة تتولى إدارة المركز الإعلامي، حتى يكون لسان حال الهيئة الوفدية جميعها، وليس فئة بعينها.