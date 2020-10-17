شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية» يشارك فى ندوة «أضرار حرق مخلفات الذرة وإعادة تدويرها» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتورعبد الحكيم بدوى الباحث بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية بالجيزة الندوة التى أقامها المركز بالتنسيق مع مديرية الزراعة بأسيوط تحت عنوان «أضرار حرق المخلفات الزراعة واعادة تدويرها والاستفادة منها» .

أقيمت الندوة بمركز ومدينة أبنوب وحضرها وكيل الوزارة ورئيس وكيل وزارة الزراعة و تاج أبو سد اح رئيس مركز ومدينى أبنوب وعلى عطا مساعد رئيس المدينة وعدد من المزارعين بالمركز ومسؤولي شؤون البيئة بمركز ومدينة أبنوب ومهندسى الإدارة الزراعية .

واستعرض «بدوى» مخلفات محصول الذرة وكيفة الإستفادة منها وإعادة تدويرها بالإضافة إلى أضرار حرق هذه المخلفات على التربة والبيئة وتأثير السحابة السوداء على صحة الإنسان والحيوان وما تسببه من أضرار بالغة على الإنسان خاصة مرضى الربو والحساسية وضيق التنفس وما تحدثه من تلوث يشكل خطورة كبيرة على المجتمع .

وأشار إلى أن هذه المخلفات تعد ثروة قومية لو أحسن الفلاحين استغلالها وكيفية الاستفادة القصوى من تلك المخلفات لإنتاج السماد العضوي الصناعى (الكومبوست ) وتوفيره لكميات الاسمدة المعدنية المضافة للتربة ، لافتا إلى أن العديد من الدول فى أوربا وأمريكا تعتمد عليه بشكل كبير فى تسميد المحاصيل الزراعية نظرا ً لإحتوائه على العناصر الغنية واللازمة لنمو النيات فضلا عن رخص ثمنه مقارنة بالأسمدة الكيماوية وعدم تلويثه للبيئة والتربة وهو ما يعرف «بالسماد الآمن».

وأوضح الدكتور بدوى أن كلمة تدوير معناها إعادة الشى لأصله أى ما أُخذ من التربة يعاد اليها مرة أخرى، خاصة وأن الفلاح لا يستفيد منهذه المخلفات بأكثر من ١٢%والباقي يتم حرقة أو إلقائه في المصارف والترع.

وأضاف : إن العديد من الشركات الكبرى تنبهت لهذه الثروة فى السنوات الأخيرة وشرعت فى انتاجه وبيعه خاصة لأصحاب المزارع والشركات الزراعية الكبرى لما له دور كبير فى تحسين خواص التربة وتوفير العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات لإحتوائه على أغلب العناصر الغذائية والتى تقدر ب ١٦ عنصر ضرورى لحياة أى نبات، بالإضافة إلى دوره فى توفيره واحتفاظه بكميات كبيرة من المياه وخاصة في أراضى الاستصلاح مما يعمل على تماسك التربة وخاصة الرملية و تفكيك التربة الطينية الثقيلة عند إضافة الكومبوست لها ، كما أنه يحافظ على التربه من عوامل التعرية والتجريف التى تحدث بفعل العوامل البيئية المحيطة بالاراضى.

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وتابع «بدوى» ، أعمل فى تدوير صناعة المخلفات منذ 12 عاما ، كما أننى أقوم بتدريب الفلاحين على كيفية تدويره واستخدامه .