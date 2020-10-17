شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تعيينه.. رامي جلال ينشر قَسَم مجلس الشيوخ عبر حسابه على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الكاتب الصحفي رامي جلال، قَسَم مجلس الشيوخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معقبًا عليه «أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي نفخر بالانتماء له ونسعى من خلاله لتقديم سياسة بمفهوم جديد».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي رامي جلال، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.

يُشار إلى أن رامي جلال هو مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية. وبرنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن. ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللي.. وماجستير في صناعة الصورة الذهنية من جامعة الأسكندرية. وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.

قدم جلال الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية. ومثل مصر في وفود رسمية في عدة فعاليات دولية مثل: المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين.

بجانب الجامعات المصرية، قدم جلال محاضراته لعدة جهات مثل: البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب.

كتب جلال لأكثر من صحيفة مصرية وعربية، منها صُحف: «التجمع»، و«المصري اليوم» و«الوطن» و«المقال»” في مصر، فضلًا عن صحيفة «مكة» الخليجية، وله مقال أسبوعي بجريدة «المصري اليوم»، وآخر بجريدة «الوطن» في عمود بعنوان «عنبر العقلاء».

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