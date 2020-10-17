لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.. «القوى العاملة» تتابع أحوال المصريين بلبنان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، بزيارة لسوق الخضرة بمدينة صيدا، كثيف العمالة المصرية، للاطمئنان على أبنائنا وفتح قنوات تواصل معهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشارت فيه إلى أنها التقت في إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم فى هذه المنطقة ، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.
وقد قامت الملحق العمالي بالتأكد من وضعهم القانوني، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتكم دائما.
وقد قامت الملحق العمالي بإبلاغهم اهتمام الوزير بأوضاع العمالة المصرية بلبنان وقد أبدوا تقديرهم لزيارة الملحق العمالى ودور السفارة ممثل فى مكتب التمثيل العمالى فى مساعدتهم على نقل كفالتهم إلى كفلاء جدد.
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