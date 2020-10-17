شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يشهد إطلاق أول مرسم في الهواء الطلق بـ«عين شمس». صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، للمرة الأولى، إفتتاح معرضاً فنياً مفتوحاً ومرسماً في الهواء الطلق، لإبداعات طلاب الجامعة للمرة الأولى. وأشاد الوزير بالمستوى الفني الراقي للطلاب، ووجه بضرورة استمرار إقامة معارض فنية، يتم فيها عرض لوحات الطلاب، وإبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام .

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستحرص خلال العام الجامعي الجديد، على إتاحة فرصة أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، لكن وفق ضوابط تحقق سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي، بحيث تسير خطتي التعليم الهجين والنشاط الهجين بالتوازي، ودون أن تتأثر بأي ظروف صحية عالمية، قد تستمر لمدى غير معلوم.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة من خلال تقديم مكافآت مادية مجزية إلى جانب الدعم المعنوي، وتوفير كافة مستلزمات الانشطة الطلابية المختلفة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض لوحات الطلاب مذيلة بتوقيعهم بمختلف أرجاء الجامعة، مع إهداء وزارة التعليم العالي مجموعة من لوحات الطلاب وأعمالهم الفنية تشجيعاً لهم.