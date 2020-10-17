شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» تثمن اجتماع وزير الخارجية مع الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالاجتماع الذي عقده سامح شكري وزير الخارجية مع الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم السبت، مشيرا إلى أن الوزير نقل رسالة أمل وتفاؤل إلى أعضاء الهيئة الاستشارية نؤكد توافر قوي للارادة السياسية لدى الدولة للتقدم في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وادماجها ضمن أولويات العمل الوطني وفي سياق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وقال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة، أن وزير الخارجية استمع باهتمام لافت لآراء ومقترحات الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم لفيف من الخبرات الرائدة في علوم حقوق الإنسان والتنمية والقضاء والتشريع والدبلوماسية.

وثمن شلبي جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بقيادة السفير أحمد ايهاب جمال الدين في بلورة رؤية لقيادة العمل الحكومي في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها من خلال المسودة الأولية للاستراتيجية التي من شأنها أن تقدم دفعة كبيرة لتطوير العمل الحكومي المنسق في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن جهود اللجنة في هذا الصدد ستسهم في تسريع وتيرة التدابير المتخذة للتقدم بصورة موضوعية ومعالجة الإشكاليات الرئيسية.

وأعرب شلبي عن تقديره للدور القوي الصريح الذي توفره الاستراتيجية لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة في تحقيق أهداف الاستراتيجية بالتكامل مع الحكومة ومختلف السلطات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى مخاطبتها مختلف فئات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واكد شلبي أن مسودة الاستراتيجية جاءت متميزة وتتخطى التوقعات وتخاطب آفاق واسعة لتحقيق نقلة نوعية في مجال حماية، وأن مضمون المسودة قد جاء غنيا ومتميزا في تناول القضايا والاشكاليات الأساسية، وتوفر الآليات والسبل لتقدم جاد وملموس.

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