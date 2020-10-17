شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 100 شاب وفتاة.. انطلاق مبادرة «مصر الجميلة» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إنطلقت اليوم فعاليات مبادرة «مصر الجميلة» وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وسط مشاركة لأكثر من 100 شاب وفتاة من أبناء أسوان من شباب الكشافة الجوية والبحرية والفتيان والمرشدات بمختلف الأعمار السنية .

وتم توزيع التيشيرات على جميع المشاركين في الفعاليات، كما تم زراعة وتشجير أكثر من 100 شتلة دعماً من إدارة الحدائق بالمحافظة والوحده المحلية لمركز ومدينة أسوان، كما قام المشاركين بالمبادرة بتنظيف المنطقة المجاورة لمعبدفيله وتشجيرها مما ساهم في إضفاء الشكل الجمالى بها حيث تم ذلك بمتابعة وإشراف من فتحى عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان .