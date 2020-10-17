شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 347 شابا بينهم اثنان من ذوي القدرات بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 347 شاباً، من بينهم أثنين من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1692 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 664 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار على أبوالحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحية لـ 56 عاملاً 45 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 53 عاملاً جديداً بالمنظومة .

وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى واحدة منها، وتحويل 6 شكوى للقضاء، وحفظ أخرى، بالإضافة إلى 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن عمل 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضراً، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال.

وقال: إن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 304 منشأت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي

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